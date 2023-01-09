محافظة الديوانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام في المدارس غداً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المحافظة في بيان على موقعها الرسمي، انه "نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة ابناءنا في المراحل الإبتدائية والثانوية، محافظ الديوانية زهير علي الشعلان يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء ٢٠٢٣/١/١٠ للمدارس فقط بكافة مراحلها ".

وكانت محافظة المثنى أعلنت في وقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد نظرا لسوء الأحوال الجوية.