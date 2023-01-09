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ضبط شبكةً تزور المستمسكات الثبوتية لداعش الارهابي في نينوى


أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، ضبط شبكةً تزور المستمسكات الثبوتية لعناصر من داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكر اعلام الجهاز في بيان ، انه "بمتابعة ميدانية وجهود استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من الإطاحة بشبكة مكونة من سبعة أفراد يعملون على إصدار مستمسكات ثبوتية مزورة لعناصر من داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن "العملية تمت من خلال المتابعة المستمرة لتحركاتهم بين محافظتي أربيل ونينوى ومن ثم استدراجهم بكمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية".

وأشار الى أن "المتهمين ضُبط بحوزتهم محررات وكتب رسمية تابعة إلى لجنة تعويضات ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى كتب تابعة لوزارات ودوائر حكومية ووثائق ووكالات عامة وأختام مزورة".

وفي محافظة القادسية، "تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني من القاء القبض وبالجرم المشهود على شبكة مكونة من (٣) أشخاصٍ يقومون بعمليات النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق أخذ الأموال منهم وإيهامهم بالتعيين الحكومي، حيث تصل هذه الأموال إلى (١٠٠٠) دولار مقابل كل معاملة، كما ضبط بحوزتهم عدد كبير من المعاملات المزورة ومبالغ مالية".

 

ولفت الى أن "المتهمين جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

 

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