فتح طريق مغلق منذ 17 عاما شرقي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، فتح طريق مغلق منذ عام ٢٠٠٧ ضمن مناطق شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أنه "تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات، وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجان المكلفة بفتح الطرق ورفع السيطرات بواجباتها اليومية في العاصمة حيث تم فتح طريق مغلق منذ عام 2007 أحد مداخل منطقة "جميلة" جاء ذلك بعد تقييمه من الجوانب الأمنية والخدمية ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة الحادية عشرة شرقي العاصمة بغداد."

وأشارت الى أنها "ماضية في فتح الطرق والازقة ورفع السيطرات وحسب الاسبقية".