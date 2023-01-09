السوداني بذكرى عيد الشرطة: حقوق الانسان منهج ثابت في عملهم

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى 101 لتأسيس الشرطة العراقية، فيما أكد أن حقوق الانسان منهج ثابت في عملهم وعملنا.

وقال السوداني في تغريدة على موقع "تويتر" : " كل عام والشرطة العراقية، بجميع تشكيلاتها، بألف خير".

وأضاف: "شاركنا اليوم الحفل الرسمي الذكرى 101 لتأسيس هذا الجهاز الوطني، ونعد أبناءه بالدعم والإسناد ليقوموا بعملهم في حفظ القانون وتثبيت الأمن المجتمعي".

وتابع السوداني: "التأكيد على أن مراعاة حقوق الإنسان منهج ثابت في عملهم وعملنا ولن نَحيد عن ذلك".