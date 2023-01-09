رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية.

وقال رشيد في تغريدة "بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية، أحر التهاني والتبريكات إلى المنتسبات والمنتسبين، ضباطاً ومراتب".

وثمن رئيس الجمهورية، "دور الشرطة العراقية الفاعل في مقارعة الإرهاب جنباً الى جنب مع القوات المسلحة، الى جانب مهام عملهم الاساسية في حماية الامن والاستقرار الداخلي وتنفيذ القانون وتقديم الخدمات للمواطنين.".