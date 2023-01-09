صادقون تنفي دعمها لرئيس شبكة الإعلام وتعلق على إقالته

نفت كتلة الصادقون، دعمها لرئيس شبكة الإعلام العراقي، فيما أكدت أن إقالته أمر عائد للجهات المختصة.

وقال المكتب الاعلامي للكتلة في بيان، إن "قرار مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي بإقالة رئيس الشبكة ومدى قانونيته، هو أمر عائد للجهات القانونية المختصة".

واستدركت بالقول "لكن من ناحية تعلق الأمر بنا فاننا نعتقد بضرورة قيام مجلس النواب المحترم بتقييم حقيقي لمجلس الأمناء الحالي ورئيس شبكته وإعادة النظر في تشكيلته الحالية وضرورة إختيار مجلس أمناء جديد يستطيع الاضطلاع بواجباته بشكل مهني".

وأضافت "رداً على الأقاويل التي يروج لها في وسائل التواصل ننفي أي دعم أو علاقة لنا برئيس الشبكة الحالي أو بالذي عينه مجلس الامناء هذا اليوم".

وقرر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، الاحد، انهاء تكليف نبيل محمد جاسم من مهام رئاسته للشبكة لعدم قناعة المجلس بأداءه وللمخالفات الإدارية، قبل أن يقرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الغاء القرار.