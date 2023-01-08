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نائب يوجه طلباً للبرلمان بشأن تواجد القوات الأمريكية بالعراق


وجه عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، اليوم الاحد، طلباً الى البرلمان العراقي بشأن تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وفيما أكد أن القوات الامريكية تسببت بخروقات كبيرة للبلد، عد ادعاءات واشنطن بتقديم المعونة للعراق بـ"الكاذبة".

وقال الموسوي في حديث ل / المعلومة /، إن "اخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية أصبح مطلبا ملحا جدا"، مطالباً مجلس النواب بـ"ضرورة أن يتخذ قرار اجلاء القوات الأجنبية جميعها من العراق وضمنها الامريكية".

وأضاف، أن "قوات واشنطن تسببت بخروقات وتجاوزات كثيرة تتعدى الواجبات التي كُلفت بها بعد الاتفاق الأول ما بين الحكومات العراقية المتعاقبة بعد اسقاط النظام البائد"، لافتا الى أن "هذه التدخلات تطورت الى خروقات كبيرة بالشأن الداخلي السياسي ونوع من الإعاقة في تطور ونهضة العراق من خلال دعم العناصر التخريبية".

وتابع عضو مجلس النواب قائلاً: "نلاحظ بالأدلة وجود تعاون مع الجهات التي تسببت بدمار العراق مثل إرهاب (داعش) والقاعدة"، مبينا أن "الإدارة الامريكية غير صادقة في دعم العراق وتقديم المعونة حسب ادعاءات البيت الأبيض".

وبين الموسوي، أن "واشنطن لا يهمها سوى مصالحها الاقتصادية، التي تقتضي منها التواجد في المنطقة والدفاع عن شركائها السياسيين".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت قوات قتالية أمريكية طائرات مسيرة فوق قاعدة الأسد وسط غضب شعبي وسياسي من الأكاذيب التي اطلقتها واشنطن خلال الفترات السابقة وادعائها بتواجد قواتها داخل العراق لتقديم المشورة والمساعدة للقوات الامنية.

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