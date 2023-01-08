الفتح: الحكومة لديها تحرك فعلي للقصاص من المتورطين باغتيال قادة النصر

كشف عضو تحالف الفتح سلام حسين، عن وجود تحرك حكومي للقصاص من جميع المتورطين في الحكومة السابقة بجريمة اغتيال قادة النصر.

وقال حسين لـ /المعلومة/، ان "هناك تجاهل متعمد لملف اغتيال قادة النصر خصوصا ان الموضوع موصى به من قبل الإدارة الأميركية لحكومة الكاظمي، فضلا عن ان عملاء الداخل الحكومة السابقة لهم ايادي في ملف الاغتيال".

وأضاف ان "الكثير من الملفات بدأت تتكشف بعد ان تم إخفاء الجريمة وعدم فتح ملفاتها في زمن الكاظمي"، لافتا الى وجود تحرك فعلي من قبل الحكومة الحالية لفتح ملف اغتيال القادة والوصول الى جميع المتورطين والعملاء في الداخل ممن ساهموا مع الجانب الأميركي بتنفيذ جريمة الاغتيال".

وبين ان "الحكومة مطالبة باتخاذ خطوتها الأولى بإخراج القوات الأميركية تطبيقا لقرار البرلمان ومن ثم التوجه والمضي بكشف جميع الأسماء المتورطة بهذه الجريمة كي يتم القصاص منهم".