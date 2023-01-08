النائب علي تركي الجمالي: الكاظمي هرب من العراق لتجنب الدعاوى المرفوعة ضده

اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي، ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي هرب من العراق قبل اكثر من 3 أسابيع الى الامارات عبر كردستان من اجل تجنب الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

وقال الجمالي لـ /المعلومة/، ان "الكاظمي هرب الى خارج العراق قبل اكثر من ثلاثة أسابيع ويتواجد حاليا في الامارات بعد ان غادر البلاد عن طريق إقليم كردستان".

وأضاف ان "هروب الكاظمي يؤكد تخوفه من وجود قضايا في القضاء ضده وقد يتم اصدار امر بالقاء القبض عليها إزاء القضايا المرفوعة ضده، ومن ضمنها مايتعلق بملف اغتيال قادة النصر اثناء وجوده في رئاسة جهاز المخابرات قبل ان يكون رئيسا للوزراء".

وبين الجمالي، ان "هناك حاجة ملحة لوقفة حقيقية من البرلمان لمتابعة ملف الجريمة الأميركية بحق قادة النصر والوصول الى جميع المتورطين، وكذلك فأن المتابعة البرلمانية تأتي لابعاد الحكومة عن محاولات من يريد انهاء هذا الملف عبر ممارسة الضغوط عليها كالسفارة الأميركية وغيرها من الدول الحليفة لواشنطن والكيان الصهيوني"