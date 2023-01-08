هيئة أبو علي البصري تباشر التحقيق بأخطر ملفات الفساد

أفاد مصدر رسمي، الاحد، بأن الهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسة أبو علي البصري باشرت التحقيق في أخطر ملفات الفساد والخاصة بسرقة القرن.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية بعددها الصادر اليوم عن مصدر امني في اللجنة قوله، إنه تمت "المباشرة بالتحقيقات القضائية في أخطر الملفات التي رافقها لغط كبير وتدخلات" في إشارة الى ملف سرقة القرن.

وأضاف المصدر، أن "اللجنة تتبع قوانين حقوق الإنسان وتواجه المتهمين بالبراهين والدلائل في أخطر الملفات التحقيقية".

وبين أن "العملية التحقيقية تجري وفقا لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان ومواجهة المتهمين بالدلائل والبراهين الموثقة"، متعهدا بـ"إجراءات كفيلة بالحد من الفساد ومعاقبة المتورطين".

وأعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة يترأسه المدير العام في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل المعروف بـ(أبو علي البصري)، الذي لعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على مدى الأعوام الماضية