رئيس الجمهورية يدعو للإسراع في حسم ملف النازحين وإعادة اعمار سنجار

شدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة حسم ملف النازحين، فيما أكد أولوية إعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين.

وقال مكتب رشيد في بيان إن الأخير "استقبل في قصر بغداد، وفداً ضم مُمثلين عن مكونات وتجمعات مدينة سنجار، وأكّد أهمية ترسيخ قيم التآخي والتآزر بين جميع أبناء المدينة، وضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي، مُشيدا بالتضحيات الكبيرة التي قدّمتها المدينة في مواجهة العصابات الإرهابية".

ولفت رئيس الجمهورية، إلى "وجوب العمل الجاد للارتقاء بواقع المدينة والنهوض بالمستوى المعيشي، مشيراً إلى المعاناة التي تواجه النازحين خاصة من أبناء سنجار وأهمية الإسراع في حسم ملفهم وإعادتهم إلى مناطق سكناهم معززين مكرمين".

وأكد "ضرورة إعادة إعمار المدينة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعويض المتضررين وتقديم الدعم اللازم بما يعزز أمن واستقرار مناطقها".

بدورهم، استعرض أعضاء الوفد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها عناصر داعش ضد مكونات المدينة، مؤكدين أن تلاحمهم وإرادتهم الوطنية اسهما في تحقيق الانتصار على قوى الإرهاب.

وطالب أعضاء الوفد بعودة المؤسسات والدوائر الإدارية إلى المدينة وتخصيص ميزانية لها للإسراع في إعادة اعمارها وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.