انهاء تكليف نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي (وثيقة)

قرر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، اليوم الاحد، انهاء تكليف نبيل محمد جاسم من مهام رئاسته للشبكة لعدم قناعة المجلس بأداءه وللمخالفات الإدارية.

وقال المجلس في بيان انه "عقد جلسته الاعتيادية بحضور رئيس المجلس ونائبه واعضاء المجلس، لمناقشة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله".

وأضاف البيان، ان "المجلس استعرض عمل المكاتب الخارجية، كما اوصى المجلس رئيس الشبكة بوضع الية لتكريم موظفي الشبكة الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه لعام 2022، وتكريم الموظفين المحالين على التقاعد لعامي 2022 و2023".

وبحسب البيان، قرر المجلس انهاء تكليف رئيس الشبكة نبيل محمد جاسم من مهام رئاسته للشبكة لعدم قناعة المجلس بأداءه وللمخالفات الادارية والاسباب الواردة في التقرير المرفق،

كما قرر تكليف عبد الحكيم جاسم شمخي بمهام رئاسة شبكة الاعلام العراقي".

واوصى المجلس، رئيس الشبكة الجديد بتقديم تقييما مفصلا بأداء دوائر الشبكة الى مجلس الامناء في غضون (30) يوم من تأريخ مباشرته، ومعالجة الاسباب الواردة في اقالة رئيس الشبكة السابق في غضون (30) يوم من تأريخ مباشرته"، وفقا للبيان.