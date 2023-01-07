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السوداني يتخذ إجراءات لايجاد حلول لمشاكل الخدمات في مدينة الكاظمية المقدسة


وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه تلتقي بأهالي الكاظمية وتحدد الأولويات الضرورية من الخدمات البلدية والبنى التحتية المطلوبة وتقدم الحلول المناسبة لأهم مشاكلها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم السبت، وفداً من أهالي مدينة الكاظمية المقدسة ووجهائها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، واستمع إلى عرض من الوفد تضمن أبرز المعوقات الخدمية والاحتياجات في مجال البنى التحتية التي تعاني منها المدينة، وما يتبع ذلك من تأثيرات على مركزها الديني والثقافي، فضلاً عن كونها وجهةً لزائري العتبة الكاظمية المقدسة، وضريح الإمامين الكاظمين عليهما السلام".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، والدوائر المعنية، تلتقي بأهالي المدينة وتحدد الأولويات الضرورية من الخدمات البلدية والبنى التحتية المطلوبة، وتقدم الحلول المناسبة لأهم مشاكلها، كما وعد بزيارة الكاظمية المقدسة في أقرب فرصة تتاح، والاطلاع عن كثب على متطلباتها الأساسية".

وعبر وفد أهالي الكاظمية عن تثمينهم لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمدينة، وما تحمله من أهمية دينية وتراثية، وكذلك عبروا عن تقييمهم عالياً لحملة التأهيل والإعمار العاجلة التي وجه بها لمستشفى الكاظمية التعليمي، وافتتاحه للعمل بكامل أقسامه وأجنحته وخدماته الصحية".

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