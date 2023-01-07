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الاتصالات تعد بقرارات سريعة لتخفيض أسعار الانترنت


أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، السعي لتخفيض أسعار خدمة الانترنت.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعاً موسعاً في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١/٧ مع شركات القطاع الخاص المجهزة لخدمة الانترنت (الوايرلس) المرخصة رسمياً".

وناقش الاجتماع، وفق البيان، "واقع خدمة الانترنت وسبل الارتقاء بها وتخفيض اسعارها للمواطن".

وأكدت الياسري، أن "الوزارة ستتخذ عدة مقررات في القريب العاجل لتحقيق هذه الأهداف"، موضحة أن "آليات تطبيقها ونقلها ستكون بالشكل المناسب للمواطنين".

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