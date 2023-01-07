الاعرجي يبحث مع السفير الفرنسي انهاء ملف مخيم الهول ومكافحة الارهاب

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استعرض اثناء استقباله السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه، الافتتاح الرائع لخليجي 25 في البصرة".

،وأعرب عن "أمل العراقيين بأن يتوّج هذا النجاح برفع الحظر عن الملاعب العراقية".

وبحث الطرفان، "الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

وناقشا، "ملف مخيم الهول السوري وأهمية إنهاء هذا الملف الحساس، لدعم جهود مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة والعالم".