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الكشف عن اعداد الموظفين الاكراد في نينوى: "تقصير بالواجبات ودوام مترهل"


كشف النائب السابق عن محافظة نينوى، مختار الموسوي، اليوم السبت، عدد الموظفين من إقليم كردستان في محافظة نينوى، وفيما أكد أنهم يؤدون نصف الدوام، عد تصرفاتهم تنتهك قرارات الدولة والحكومة المركزية.

وقال الموسوي في حديث ل / المعلومة /، إن "هناك من 7 الى 8 الاف موظف اكراد من إقليم كردستان في الموصل"، لافتا الى أنهم "يودون نصف الدوام المترتب عليهم".

وأضاف، أن "هؤلاء الموظفين يأتون الى الدوائر والمؤسسات الحكومية متأخرين بساعتين ويخرجون قبل انتهاء الدوام الرسمي بساعتين"، مبيناً أنه "لو كانت الجهات التنفيذية بيد شخصيات (خيرة) لكانت قد وقفت بوجه كل موظف مقصر بواجباته".

وتابع النائب عن محافظة نينوى، قائلاً: "من يعمر الموصل لابد أن يكون من اهاليها ويسكن فيها ولا يعيش في اربيل او أي منطقة أخرى".

وبين الموسوي، أن "تصرفات الموظفين توحي بان ليس هناك أي حكومة أو دولة في نينوى".

وكان عضو مجلس محافظة نينوى المنحل حسام العبار قد أكد، أن مسألة اعمار الموصل مازالت تشكل أزمة كبيرة بالمحافظة، ولاسيما أن الدمار الذي طال المدينة 100%.

وتعاني محافظة نينوى التي عانت كثيراً خلال ثلاث سنوات من عصابات داعش الارهابية، من الفساد والاهمال الذي سيطر على اغلب مناطق المحافظة من قبل جهات سياسية متنفذة، بعد تحريرها من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي

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