محافظ الانبار يخوض الانتخابات بمعزل عن الحلبوسي

اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام، السبت، عزم محافظ الانبار علي الدليمي خوض الانتخابات المقبلة بمعزل عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا ان الحلبوسي لن يحصل على ولاية ثالثة في رئاسة البرلمان.

وقال دحام في حوار متلفز إن "الحلبوسي لن يتمكن من الحصول على ولاية ثالثة برئاسة البرلمان وان التحالفات الانتخابية ستتغير مستقبلا"، مشددا على أن "الحلبوسي لن يحصل على مبتغاه".

واضاف ان "محافظ الانبار علي الدليمي سيشارك في الانتخابات المقبلة بقائمة سياسية مختلفة عن الحلبوسي"، مبينا أن "الانتخابات المقبلة ستشهد انبثاق 5 كتل سياسية في الأنبار".

واشار الى انه "سيكون هناك تحالف سني قوي في الانبار خلال الانتخابات المقبلة و ستكون هناك استقلالية لبعض الاحزاب المنضوية بتحالف السيادة بعد توزيع الدرجات الخاصة"، مؤكدا ان "موضوع المخدرات وصل الى الدرجة الثانية في الانبار وهذا أمر مؤسف".

وكان مصدر سياسي مطلع كشف في تصريح لـ/المعلومة/، في وقت سابق عن نية محافظ الانبار الحالي علي فرحان الدليمي الانشقاق عن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي.