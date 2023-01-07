النزاهة النيابية: اقليم كردستان متورط بسرقة القرن

كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن مكان تواجد المتهم البارز في قضية سرقة القرن "حسين كاوه" ،فيما اكدت ان قيادات إقليم كردستان من المتورطين بسرقة القرن.

وقال عضو اللجنة النيابية علي تركي الجمالي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "حصة إقليم كردستان من أموال سرقة القرن وصلت عن طريق شركة كورك الكردية"، مؤكدا ان "أموال سرقة القرن قد تم تقسيمها لعدة جهات منها قيادات الإقليم".

وتابع، ان "الإقليم يعمل الان على حماية ابرز أسماء سرقة القرن منهم "حسين كاوه" عبر الامتناع عن تسليمه الى الحكومة والجهات التي تطالب به"، مشيرا الى ان "كردستان توفر له الحصانة الكاملة ولم تستطع العديد من الجهات الوصول اليه بالرغم من تورطه الرسمي بسرقة القرن".

ولفت الى ان "حكومة إقليم كردستان تعتبر الاقليم دولة مستقلة ولا تلتزم بالعديد من القرارات التي تصدرها بعض الجهات والحكومة المركزية أيضا"، مضيفا ان "حسين كاوه متواجد داخل الإقليم ولم يتم القبض عليه لغاية الان".

وبشأن تورط شركة كورك الكردية بسرقة القرن يبين عضو لجنة النزاهة، ان "الشركة عملت على نقل أموال سرقة القرن بسيارتها الخاصة، بعد التدقيق والتحقيقات التي تمت من اجل الكشف عن المتورطين بسرقة القرن".

بشار الى ان اغلب أعضاء حكومة تصريف الاعمال السابقة من المستشارين والمدراء العامين والمتورطين في قضايا الفساد التي تمت في الفترة السابقة قد هربوا خارج العراق وقد تم مسك العديد منهم في المنافذ الحدودية والمطارات.