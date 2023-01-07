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السوداني يؤكد ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب


أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب، فيما وجه الجهاز بأن يكون بأعلى مستوى من التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية.

وقال مكتب السوداني في بيان ، إن الأخير "أجرى زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس الجهاز وعدد من قادته، ووضع إكليلاً من الورد على النصب التذكاري وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء، واستذكاراً لتضحياتهم التي عبدت الطريق للانتصار وإلحاق الهزيمة بعصابات داعش الإرهابية، كما وتفقد قسم الطبابة العسكرية ومختبر PCR التابعين للجهاز، ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، وتلبية كامل متطلباتها".

وترأس القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان، "اجتماعاً ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وآمري الوحدات فيه، واستمع إلى إيجاز عن عمل الجهاز والموقف الأمني في قاطع العمليات، واطّلع على خططه الأمنية في مجال مكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية".

وهنّأ السوداني، الجيش العراقي بكل صنوفه في ذكرى تأسيسه، مشيداً "بتقديرٍ عالٍ بالتضحيات الجليلة لأبناء القوات المسلحة، وبسالة الجرحى الأبطال، كما أثنى على جهاز مكافحة الإرهاب، التشكيل العسكري المهم، الذي قارع الإرهاب، والمشهود له بالشجاعة والحرص والأداء".

وأكد "ضرورة مراجعة عمل الجهاز، على مستوى الاستعداد والتدريب وتنظيم السياقات، مشدداً على ضرورة ألّا تتواجد في الجهاز إلّا الكفاءات القتالية المميزة، والعمل الجاد لكي يبقى هذا الجهاز الأمني في أعلى مستوى من الجهوزية والإمكانيات، واعتماد الكفاءة والمهنية في إشغال المناصب".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة "ببذل جهود أكبر وأن يكون بأعلى مستوى التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية واستئصالها من جذورها، مشيراً إلى أن الإرهاب يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية، لتحقيق أهدافه الخبيثة".

وفيما أكد السوداني، على "الاهتمام بأرزاق المقاتلين كما تم التأكيد على متابعة الأراضي السكنية لعوائل الشهداء والجرحى والمنتسبين"، وجه بأهمية تحديث القدرة التسليحية للجهاز.

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