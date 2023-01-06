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تشكيل حزبين جديين منافسين لحزب الحلبوسي في الانبار


كشف القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الله الجغيفي، الجمعة، قرب الاعلان عن تشكيل حزبين جديدين منافسين لتطلعات حزب تقدم في الانبار.

وقال الجغيفي في تصريح ل / المعلومة/ ان "شخصيات سياسية وعشائرية انهت مشاوراتها لتشكيل حزبين جديدين ولم يبق سوى الاعلان عنهما في غضون الايام القليلة المقبلة ليرتفع عدد الاحزاب في الانبار الى ثلاثة احزاب منافسة لتطلعات وتوجهات الحزب الواحد في ادارة شؤون المحافظة ".

وأضاف، ان "الهدف من تشكيل احزاب جديدة هو للتحضير الى انتخابات مجالس المحافظة في مسعى لانتزاع سطوة الحزب الواحد على المحافظة"، مبينا ان "اجتماعات قيادات سياسية بارزة لبلورة موقف موحد لإعلان تشكيل الحزبين ماتزال مستمرة واتسمت قراراتها بالسرية لحين اعلانه بشكل رسمي".

وأوضح ان "المجتمعين امتنعوا عن دعوة وسائل الاعلام او التصريحات الاعلامية لدواع لم يتم الافصاح عنها وستكون بمثابة مفاجئة للجميع"، مؤكدا ان "عدد الاحزاب المشكلة بما فيها حزب تقدم ستسعى لطرح رؤيتها على كل من يروم الانتماء اليها وسط انباء عن انتماء عدد من الشخصيات البارزة في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي الانضمام الى الاحزاب الجديدة ".

يشار الى ان شخصيات سياسية وعشائرية اعلنت في وقت سابق على تشكيل تحالف جديد في محافظة الانبار اطلق عليه تحالف الانبار الموحد".

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