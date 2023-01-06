العامري: نطالب بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية من العراق فوراً

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

وقال العامري في بيان إنه "في ذكرى تأسيسه الثانية بعد المئة، نتقدم بأرق التهاني وأزكى التبريكات الى جيشنا العراقي الباسل ((قادةً وامراءَ ومراتبَ)) ، متمنين له دوام التقدم والرِفعة والعزة، وهو ينهض بأشرف واقدس المهام من أجل حماية العراق والذود عن أمنه وسيادته وسلامة أرضه وسمائه".

وأضاف العامري أنه "بهذه المناسبة العزيزة لايسعنا الاّ أن نستذكر تلك الصفحات الوضّاءة من العمل المشترك والتعاضد الأخوي الذي أبدته كافة قواتنا الأمنية وبشتى صنوفها وتشكيلاتها في معركتها المقدسة ضد الأرهاب والتي تُوجت بالنصر المؤزر، بفضل الدماء الزكية الطاهرة والجهود الأستثنائية التي بذلتها الاجهزة الأمنية جميعاً، وبما يعكس كامل أهليتها وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والأستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على ارض العراق، أثبت الواقع إنتفاء الحاجة اليها، لذلك نطالب بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

وتابع، "المجد والخلود للشهداء الأبرار، والعزة والرِفعة والتقدم لجيشنا العزيز، والأمن والأستقرار والأزدهار لعراقنا الحبيب".