الأخبار

السوداني بعيد الجيش: سنواصل العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها


أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مواصلة حكومته العمل على تعزيز دور القوات المسلحة بكل صنوفها.

وقال السوداني في بيان إنه "يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها، تحلّ هذه الذكرى اليوم، ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحياتٍ جسام ودماء غالية قدّمها جيشنا الباسل إلى جانب كلّ القوّات المسلحة الوطنية بكلّ صنوفها وواجباتها".

وأضاف أن "القوات المسلحة تحتفظ، بسجل حافل من الانتصارات، كان آخرها ما طرزته من بطولات عبر النصر على الإرهاب واستعادة أرضنا من براثن الشرّ، ونستذكر دماء الشهداء، شيباً وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت".

وتابع السوداني أن "حكومته ستواصل ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها، ويتقدّمهم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرّك والانتشار ومسك الأرض وصدّ العدوان".

ووجه السوداني، تحيّة احترام وتقدير للرجال الذين وقفوا دائماً للدفاع عن شعبهم في قواتنا المسلحة"..

 

وختم قوله: "المجد والرفعة لشهداء العراق، عنوان فخرنا، وعماد حياتنا الآمنة، كل عام وجيشنا وشعبنا بخير"..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العامري: نطالب بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية من العراق فوراً
السوداني بعيد الجيش: سنواصل العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها
السوداني يعلق قبيل انطلاق حفل افتتاح خليجي البصرة
قبيل انطلاق خليجي البصرة.. العامري: حقبة جديدة مؤطرة بروح الأخوة
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف تمثلت صورة المنتظر الحقيقي بشهيدي حادثة المطار؟
رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول
الشيخ همام حمودي: لو لا تضحيات العراقيين لما احتضن العراق بطولة الخليج
النائب محمد البلداوي : مخيم الهول يمثل الخطر الأكبر للعراق وهناك ضغوط أمريكية للإبقاء عليه
الشيخ همام حمودي مهنئاً الجيش: ماحققه من انتصارات يستوجب الارتقاء به
النائب محمد البلداوي : السوداني عبر عن ارادة الشعب بخطابه بذكرى استشهاد قادة النصر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 53.71
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك