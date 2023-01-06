السوداني بعيد الجيش: سنواصل العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مواصلة حكومته العمل على تعزيز دور القوات المسلحة بكل صنوفها.

وقال السوداني في بيان إنه "يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها، تحلّ هذه الذكرى اليوم، ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحياتٍ جسام ودماء غالية قدّمها جيشنا الباسل إلى جانب كلّ القوّات المسلحة الوطنية بكلّ صنوفها وواجباتها".

وأضاف أن "القوات المسلحة تحتفظ، بسجل حافل من الانتصارات، كان آخرها ما طرزته من بطولات عبر النصر على الإرهاب واستعادة أرضنا من براثن الشرّ، ونستذكر دماء الشهداء، شيباً وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت".

وتابع السوداني أن "حكومته ستواصل ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها، ويتقدّمهم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرّك والانتشار ومسك الأرض وصدّ العدوان".

ووجه السوداني، تحيّة احترام وتقدير للرجال الذين وقفوا دائماً للدفاع عن شعبهم في قواتنا المسلحة"..

وختم قوله: "المجد والرفعة لشهداء العراق، عنوان فخرنا، وعماد حياتنا الآمنة، كل عام وجيشنا وشعبنا بخير"..