السوداني يعلق قبيل انطلاق حفل افتتاح خليجي البصرة

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ان بطولة خليجي 25 تتويج لجهود العراقيين في التآخي والتعاون.

وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر، انه "نفتتح اليوم بطولة خليجي/25، على ملاعب البصرة الحبيبة. أهلاً وسهلاً بشباب الخليج، منتخباتٍ وجماهيرَ ومشجعين، على أرض العراق".

واضاف ان "هذه البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي، وكلّ ما بُذل من أجل النجاح"، مردفا :"بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام".