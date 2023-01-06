قبيل انطلاق خليجي البصرة.. العامري: حقبة جديدة مؤطرة بروح الأخوة

اكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الجمعة، ان بطولة خليجي 25 حقبة جديدة مؤطرة بروح الأخوة.

وقال العامري في بيان إنه "نبارك لشعبنا العراقي الأبي عموماً، ولأبناء الوسط الرياضي خصوصاً إنطلاق خليجي 25 على أرض البصرة الفيحاء، أرض الخير والعطاء والسخاء،وإننا إذ نرحب بقدوم الأشقاء العرب، فأننا نتمنى لهم طيب الأقامة، كما نتمنى النجاح لكافة الفرق الشقيقة المشاركة".

واضاف :"يحدونا الأمل الكبير في إنطلاق حقبة جديدة مؤطرة بروح الأخوة والتعاون والمحبة وبما ينسجم مع واقعنا في العراق الجديد التوّاق لتأصيل علاقاته مع الجميع، الطامح للنهوض والأرتقاء والمساهمة الفاعلة في إشاعة السلام والأزدهار لجميع دول المنطقة".

وتابع :"حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً في عراق الحضارة والتأريخ والأصالة".