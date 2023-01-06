رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول

وضع رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٣، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بمناسبة الذكرى السنوية (١٠٢) لتأسيس الجيش العراقي.

وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني، ثم قام رئيس الجمهورية بتفتيش حرس الشرف، ووضع إكليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على شهداء العراق، وذلك بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين بالإضافة إلى ممثلي الهيئات والبعثات الدبلوماسية في العراق.