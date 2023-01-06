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الشيخ همام حمودي: لو لا تضحيات العراقيين لما احتضن العراق بطولة الخليج


قال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، إن احتضان العراق لبطولة كأس الخليج لم يكن متاحاً لولا تضحيات العراقيين.

وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، إنه "مجددا يعود العراق لوهجه باحتضان خليجي 25، ولم يكن ذلك متاحا لولا تضحيات العراقيين، وتلاحم مكوناتهم، والحرية، والتعددية، وما تحقق من استقرار وأمان".

وأضاف، أن "العراق بلد الحضارة والاصالة والكرم، ويحرص دوما على أخوته العربية والاسلامية والانفتاح على شعوب المنطقة، وكلنا امل ان يتعرف الأشقاء من خلال خليجي 25 على واقع العراق وشعبه لينطلق الجميع لمزيد من التعاون والتكامل".

وتابع، "شكرا لكل من حقق الامن والاستقرار.. شكرا للمرجعية صمام أمن الوطن.. شكرا للشهداء وفي مقدمتهم قادة النصر، ولكل الجهود الحكومية والشعبية، وأولها حكومة البصرة وأبنائها، على انجازهم الخلاق، ومرحى بالأشقاء في عراق الحسين (ع)".

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