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النائب محمد البلداوي : مخيم الهول يمثل الخطر الأكبر للعراق وهناك ضغوط أمريكية للإبقاء عليه


أكد النائب محمد البلداوي المتحدث باسم كتلة صادقون، اليوم الخميس، ان مخيم الهول يمثل الخطر الأكبر للوضع الامني في العراق وهناك ضغوط أمريكية للإبقاء عليه.

وقال البلداوي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "نشاط داعش في مناطق محددة يعود الى وجود حواضن وداعمين لهم في تلك المناطق إضافة الى الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق التي تمكن داعش من الاختباء فيها ولا استبعد وجود تدخل خارجي لدعم وجود داعش في تلك المناطق".

ولفت الى ان "هناك ضغطا امريكيا لبقاء مخيم الهول وانهائه بشكل نهائي والقضاء على التهديد الذي يمثل الخطر الأكبر للوضع الأمني في العراق".

وبين ان "هناك ضعفا في الجهد الأمني والاستخباراتي أدى الى تفاقم الوضع في تلك المناطق وضعف الامكانات أدى أيضا الى ضعف الإجراءات للقضاء على تواجد داعش داخل الأراضي العراقية".

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