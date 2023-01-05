الشيخ همام حمودي مهنئاً الجيش: ماحققه من انتصارات يستوجب الارتقاء به

اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، الخميس، أن ماحققه الجيش العراقي من انتصارات يستوجب الارتقاء به.

وقال الشيخ حمودي في بيان، "نهنىء قواتنا المسلحة بكل صنوفها بالذكرى الثانية بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي، ونقف إجلالا وإكراما لشهدائه الأبرار، وإمتنانا لعوائلهم الكريمة، وللتضحيات التي قدمها أبطالنا في الذود عن حمى العراق الحبيب، وحفظ سيادته واستقراره وأمن وكرامة شعبه".

وأضاف أن "ما حققه جيشنا من انتصارات يستوجب الارتقاء به تسليحا وتدريبا، وتأمين السكن وفرص العيش الكريم لمنتسبيه، وابعاده عن مواطن الشبهة، بحصر مهامه خارج المدن لحفظ الحدود".

كما دعا الشيخ حمودي الى "تعزيز بنائه معنويا وفق تعاليم التربية الوطنية والاسلامية، وفتح باب التطوع لخدمة العلم وجعل ذلك شرطا للتعيين وامتيازا لتسهيلات عدة".