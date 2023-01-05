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النائب محمد البلداوي : السوداني عبر عن ارادة الشعب بخطابه بذكرى استشهاد قادة النصر


أكد النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، الخميس، أن الخطاب الذي القاه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر عبر عن إرادة الشعب.

وقال البلداوي في تصريح ، إن "الخطاب الذي القاه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الاعلى عبر عن إرادة الشعب وقوة ارادة القادة مثل رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف أن "خطاب السوداني عبر عن حقيقة احترام الدولة لسيادتها وهيبتها"، مشيراً الى ان "الذين اغتالتهم امريكا هم أيقونة النصر والمجد ودافعوا عن ارض العراق ".

وبين ان "ابناء الشعب العراقي فخورون بخطاب السوداني اليوم الذي عبر به عن جريمة اغتيال القادة بالانتهاك"، مشيراً الى أن "الاطار التنسيقي حينما طرح اسم محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء جاء عن دراية كاملة بماهية السوداني".

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