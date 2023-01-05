رئيس الجمهورية يدعو المالية الى اعتماد "الحوكمة الإلكترونية" لمواجهة الهدر و الفساد

بحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، مع وزيرة المالية طيف سامي، تطورات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن عبد الطيف رشيد تحدث على هامش استقباله وزيرة المالية طيف سامي عن مشاركة العراق المقبلة في مؤتمر دافوس، وعزم على العمل بأن يكون للعراق دور محوري من خلال تشجيع رجال الاعمال ورؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع التي ستساهم في تطوير الواقع الاقتصادي المحلي، وخاصة بعد أن شهد العراق استقراراً أمنياً واقتصادياً، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص ضرورة وطنية ليكون عاملاً مساعداً في دعم اقتصاد البلد".

وأكد على "ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة، لضمان توفير مستلزمات الاعمار في البلاد واستمرار عجلة التقدم وتطوير الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين بما يلبي حقوقهم المشروعة في حياة حرة كريمة".

وشدد على "ضرورة إجراء إصلاحات مناسبة لمكافحة الفساد الذي يعتبر عقبة امام أي تقدم في البلاد"، داعيا الى "أهمية الاعتماد على الحوكمة الإلكترونية لتقليل الهدر المالي وتقويض الفساد”.

بدورها قدمت وزير المالية شرحاً عن “تطورات الوضع المالي والعقبات التي تواجه النهوض بالاقتصاد والسبل الكفيلة بتجاوزها”.