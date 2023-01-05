البلداوي: حكومة السوداني تطير بجناحين والفساد هو الآفة الحقيقية

أكد المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية النائب محمد البلداوي، اليوم الخميس، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تطير بجناحين هما الخدمات ومكافحة الفساد، مشددا على ان الفساد هو الافة الحقيقية التي تعطل عجلة التقدم في البلاد.

وقال البلداوي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الحكومة التي تشكلت برئاسة السوداني تطير بجناحين هما مكافحة الفساد والخدمات وهما متلازمان"، مبينا ان “التلكؤ الذي شهدته الحكومة السابقة في الخدمات ومكافحة الفساد كان له إثر على المواطنين، ما أدى الى خروج مظاهرات في جميع انحاء البلد للمطالبة بالخدمات وخصوصا في المناطق الغربية والشمالية إضافة الى ملفات الفساد الكبيرة التي توجد على ادراج القضاء، وهناك شخصيات كبيرة مرتبطة بملفات الفساد ما زالت تمارس عملها في الدولة".

وأضاف: "هناك تنسيق علي مع الانتربول والنزاهة لمتابعة ملف سرقة القرن وأبرز الملفات في بعض الدول حول استرداد أموال العراق في الخارج واليوم تم فسخ عقد الشركة التي تحوم حولها شبهات فساد في امن المطار"، لافتا الى ان "الحكومة تسير على السكة الصحيحة لمكافحة الفساد".

وأشار البلداوي الى ان "الفساد هو الافة الحقيقية التي تعطل عجلة التقدم في البلاد"، مشددا على ان "الوقت قد حان لتفتيت صخرة الفساد التي تسد بوابة التقدم في البلد وتحقيق الخدمات للجميع".

وبين ان "التحقيق مفتوح ومستمر في قضية سرقة القرن والقضاء اطلق سراح المتهم الرئيس بضمان استرجاع كامل الأموال"، مؤكدا ان "التحقيق يجري في العديد من ملفات الفساد والتي ستكشف خلال الأيام المقبلة".