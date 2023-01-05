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السوداني يدعو لاتباع منهج الحوار والتعايش السلمي


دعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى اتباع منهج الحوار والتعايش السلمي ونبذ العنف.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير "استقبل وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان برئاسة الشيخ الأكبري، إذ جرى استعراض الأوضاع العامة في العالم الإسلامي، وما تواجهه الشعوب العربية والإسلامية من تحديات اقتصادية واجتماعية راهنة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء لوفد العلماء الأفغان، "وقوف الشعب العراقي مع الشعب الأفغاني بكل أطيافه ومكوناته، داعيا إلى اتباع منهج الحوار والتعايش السلمي ونبذ العنف واعتماد مبدأ المشاركة وضمان حقوق كل المكونات المجتمعية".

وأعرب عن "رغبة العراق في العمل مع كل الشعوب الصديقة من أجل ترسيخ الأمن والسلام ووقف العدوان وكل ما يمتهن الكرامة البشرية".

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السوداني يدعو لاتباع منهج الحوار والتعايش السلمي
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