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خبير امني: اميركا تطور جيلا جديدا للارهاب لاستخدامه ضد المخالفين لسياساتها


حذر الخبير الامني عقيل الطائي، من مخططات اميركية لتطوير الجيل الجديد لداعش الارهابي من اجل استخدامه ضد الدول المخالفة لسياساتها. 

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان "اميركا تحاول اعادة تنشيط داعش الارهابي في العراق والمنطقة واستغلال مخيم الهول لزعزعة الامن في بعض الدول، حيث تخطط اميركا لاضعاف دول معينة من اجل فرض سطوتها على حكوماتها". 

واضاف ان "الدواعش الصغار او الجيل الجديد للارهاب الموجود في مخيم الهول في سورية، تعمل اميركا على تطويرهم لاتخاذهم كمصدر تهديد للعراق وكل دولة تخالف سياساتها". 

وبين الطائي، ان "نشاط داعش في كركوك وديالى وحزام بغداد لم يكن مستغربا بل اثبت ان اميركا تنفذ مخططاتها عبر استخدام عناصرها الارهابية الموجودة في سورية والدفع بهم باتجاه مناطق معينة في العراق من اجل زعزعة استقرار الوضع".

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خبير امني: اميركا تطور جيلا جديدا للارهاب لاستخدامه ضد المخالفين لسياساتها
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