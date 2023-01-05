شركة "سيركو" البريطانية تواجه اتهامات بالاشتراك في جريمة اغتيال قادة النصر

أكد الحراك الشعبي التنسيقي ، الخميس، توفر معلومات بشأن ضلوع شركة سيركو البريطانية في اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني ورفاقهما .

وقال المتحدث باسم الحراك محمد الصحاف في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك شك في ضلوع شركة سيركو للملاحة الجوية بتورطها في جريمة اغتيال قادة النصر ".

وأضاف الصحاف، أن "الحراك مستعد لتقديم ما لديه من معلومات إلى القضاء العراقي وجهاز الادعاء العام عن الشركات الأجنبية والأفراد والشخصيات المتورطة بحادثة المطار".

وأشار إلى أن "تلك الجريمة الجبانة تمت بعلم رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي ومدير العمليات ضياء الموسوي وعدد من الضباط الآخرين"، مبينا أن "دعاوى قضائية ستلاحق شركة سيركو البريطانية للملاحة الجوية بتهم عديدة من بينها الاشتراك بحادثة مطار بغداد الدولي".

وكان النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي أكد في تصريح سابق، أن الكاظمي حصل على رئاسة الوزراء في الدورة الماضية كمكافأة لمشاركته في اغتيال قادة النصر.