أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 6 ارهابيين في صلاح الدين وكركوك والانبار.

وقالت الوكالة في بيان انها "نفذت واجبات مهمة في ثلاث محافظات استندت لمعلومات استخبارية وقرارات قضائية أسفرت عن إلقاء القبض على 6 ارهابيين ينتمون لعصابات داعش"الارهابية

وأضاف البيان، انه "تم القبض على ثلاث منهم في محافظة صلاح الدين واثنين في كركوك ومتهم واحد في الانبار"، مبينا ان "هذه الوجبات تأتي في إطار الاجراءات الاستخبارية التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الارهابيين ومتابعة تحركاتهم، وقد اتخذت الاجراءات القانونية اصوليا بحقهم".