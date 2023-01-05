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رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم السلم الأهلي والمجتمعي في أفغانستان


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أهمية دعم السلم الأهلي والمجتمعي في أفغانستان.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الخميس، في قصر السلام ب‍بغداد، وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان".

وأضاف رئيس الجمهورية، بحسب البيان أن "الشعب الأفغاني عانى الكثير على مدى العقود السابقة، وينبغي تجاوز المآسي التي يعاني منها، معرباً عن تعاطف العراق مع الشعب الأفغاني ودعم السلم الأهلي والمجتمعي والتماسك الداخلي بين جميع مكوناته وتعزيز الأمن والاستقرار واحترام التنوع والحريات، وتجنب العنف والترهيب".

وشدد رشيد، أهمية استقلال القرار الأفغاني وضرورة إيجاد السبل الكفيلة برفع مستوى الحوار الداخلي للشعب الأفغاني لضمان الوصول إلى المشتركات المطلوبة "،مشيراً إلى" حتمية أن تمثل الحكومة الأفغانية جميع مكونات شعبها لتحقيق طموحاته في بناء دولة الاستقرار والرفاهية".

من جانبه، قدّم الوفد شرحا حول الأوضاع في أفغانستان، معرباً عن شكره وتقديره إلى الرئيس على حفاوة الاستقبال، مشيداً بمواقف العراق الداعمة للشعب الأفغاني والداعية إلى إشاعة الأمن والاستقرار في أفغانستان. وفقاً للبيان

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