استقدام محافظ بابل الاسبق لمخالفات تتعلق بتخصيص قطع أراض

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الاسبق، مبيّنةً أن الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقاتٍ على تخصيص أَرَاضٍ.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، وفق بيان إنَّ "محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الاسبق (نائب المحافظ الحالي)، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أَرَاضٍ تبيَّن من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها".

وأضافت، أن "المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال".

وتابعت الدائرة، أن "أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".