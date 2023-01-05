اعتقال متهم ببيع تذاكر "مزورة" لمباريات خليجي البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، اعتقال متهم يقوم ببيع تذاكر مزورة لمباريات خليجي 25.

وقالت القيادة في بيان إنه "بعد ورود معلومات عن وجود متهم يقوم ببيع تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج 25 على الفور تم تشكيل فريق عمل بآمرة مدير قسم مكافحة الاجرام في البصرة، إذ تم استدراجه لغرض شراء تذاكر منه، وبعملية نوعية تم القبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته تذاكر دخول مزورة"، لافتة إلى أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز المخابرات.

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".