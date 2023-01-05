تعيين النائب السابق حسين العقابي مستشاراً للسوداني لشؤون مكافحة الفساد

قرر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تعيين النائب السابق حسين العقابي مستشارا له لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري.

وقال مصدر أن "السوداني قرر تعيين النائب السابق عن حزب الفضيلة حسين العقابي مستشارا له لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري".

حسين العقابي وهو عضو مجلس النواب السابق الممثل عن محافظة بغداد عام 2018، وعضو في اللجنة القانونية النيابية في الدورة ذاتها، كما شغل عدة مناصب في وزارة العدل.