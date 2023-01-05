رئيس الجمهورية: جريمة المطار يجب أن تبقى موقع للرفض والاستنكار

أكد ممثل رئيس الجمهورية عبد الله العلياوي، اليوم الخميس، أن جريمة المطار يجب أن تبقى موقع للرفض والاستنكار

وقال العلياوي خلال المحفل الرسمي بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، إن "قادة النصر أحبطا مخططات الأعداء"، لافتا الى أن "جريمة الاستهداف يجب أن تبقى موقع للرفض والاستنكار".

وتابع ان "سيرة قادة النصر يجب ان تكون مصدر فخر لكل الوطنيين والاحرار"، مشيرا الى ان "جريمة الاغتيال يجب ان تكون في اولويات التعامل السياسي".

وذكر، "نجدد العزاء لأسرتي الشهيدين ونحث المقاتلين على مواصلة مسيرتهما".

وعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، قيام أمريكا باستهداف قادة النصر اعتداءً صارخاً على العراق.

وقال السوداني خلال المحفل الرسمي بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، إن "قيام الإدارة الأمريكية السابقة باستهداف قادة النصر يعد اعتداءً صارخاً على الأرض والسيادة العراقية "، مبيناً أن "هذا العمل يعد مدانا بجميع الأعراف والقوانين الدولية".