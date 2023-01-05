السوداني: قيام امريكا باستهداف "قادة النصر" يعد اعتداءً صارخاً على العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن قيام أمريكا باستهداف قادة النصر يعد اعتداءً صارخاً على العراق.

وقال السوداني خلال المحفل الرسمي بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر،، إن "قيام الإدارة الأمريكية السابقة باستهداف قادة النصر يعد اعتداءً صارخاً على الأرض والسيادة العراقية "، مبيناً أن " هذا العمل يعد مدانا بجميع الأعراف والقوانين الدولية".

وأضاف إن "استهداف قيادة كان لها الدور البارز بدفع الهجمة الإرهابية على العراق والمنطقة لا يعبر عن احترام للاتفاقيات الثنائية بين الدولتين "، لافتاً الى أن "محاربة الإرهابِ الظلامي كانت بحاجة إلى الإيمان الراسخ والقوةِ والبسالة".

وبين السوداني أن "حكومته تعمل على بناء الأساس المتين للسيادةِ العراقية، مشيرا الى أن "العراق المستقل ينأ بنفسه عن الصراعات الإقليمية والدولية ويؤدي دوره المهم في السعي لحلِها".

وتابع: " العراق يلعب دورا فعالا لتقريبِ وجهاتِ النظرِ بين الفرقاء، وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وعمقهِ التاريخي يمكنهُ أن يكون فاعلاً بنزع فتيل الأزمات".

ولفت الى أن "الغاية التي ناضل وجاهد من أجلِها الشهداء أنْ ينعم العراق بالاستقرار "، مؤكداً: "سنواصل العمل لقطع دابرِ الإرهابِ أينما تواجد".

وأشار الى أن حكومته "تعمل ومن دون تردد على ضبطِ المنافذِ الحدوديةِ واقتلاع ظاهرة تهريب العملة، ونتحرك لتحقيق أهداف الحكومة بتنميةِ الصناعة والزراعة ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي".