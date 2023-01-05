رئيس مجلس القضاء الأعلى: القضاء أصدر مذكرة قبض بحق ترامب الذي اعترف بارتكابه الجريمة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، أن ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني.

وقال زيدان خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر أن "استشهاد قادة النصر خســارة كبيـرة لـن تعـوض"، لافتا الى أن "فتوى المرجعية الرشيدة أفشلت مخطط داعش الإجرامي".

وأضاف، أن "مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب الجريمة بحق قادة النصر مضاعفة"، مشيرا الى أن "القضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة اغتيال قادة النصر".

وتابع رئيس مجلس القضاء، ان "القضاء أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق الذي اعترف بارتكابه الجريمة"، داعياً " القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين".

وذكر زيدان، أن " ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني"، متسائلا "لماذا لم يحاسب الى الان من ارتكب هذه الجريمة النكراء؟".