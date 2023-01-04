رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية

رأى رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، ان اميركا لن تترك العراق حرا باتخاذ قراراته إزاء ملف الاتفاقية الصينية، لافتا الى ان واشنطن تدفع باتجاه تأجيج الشارع من خلال تغيير قيمة الدولار من اجل اسقاط الحكومة.

وقال الجبوري لـ /المعلومة/، ان "حكومة السوداني تم انتخابها من قبل اكثر من 280 نائباً وهو مايزيد عن ثلثي البرلمان، في وقت لايوجد فيه رضا من اميركا على هذه الحكومة اذ تعتبرها حكومة ميليشيات ولديها ولاء لإيران على الرغم من اختيارها من قبل ممثلي الشعب".

وأضاف ان "اميركا بدأت تروج بأن الحكومة الحالية لديها ولاء بنسبة 70 بالمئة لإيران و30 بالمئة لاميركا، وهو مايؤكد ان واشنطن تسعى من خلال رفع قيمة الدولار الى تحريك الشارع ضد الحكومة من اجل اسقاطها".

وبين ان "سفيرة اميركا تحركت كثيرا في الآونة الأخيرة خصوصا بعد تشكيل الحكومة وبدأت تتدخل بالوزارات والمؤسسات الحكومية من اجل تحقيق مصالح واشنطن، مايحتم على الحكومة الحد من هذه التحركات واتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع سعر الصرف، خصوصا ان اميركا لن تترك العراق حراً بقراراته وخصوصا مايتعلق بالاتفاقية الصينية".