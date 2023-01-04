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النائب محمد كريم: الفاسدون يحاولون الهروب من الحساب


اكد النائب عن كتلة صادقون محمد كريم، ان عشرات قضايا الفساد تنتظر صدور الاحكام القضائية من اجل محاسبة الفاسدين والزج بهم في السجون من اجل القصاص، محذرا من محاولات بعض الفاسدين للهروب من الحساب لو تأجيل وقوعه. 

وقال كريم لـ /المعلومة/، ان "القضاء يواصل اجراءاته للقصاص من الفاسدين مهما كان نفوذهم ومناصبهم فهو المعني بإصدار أوامر القبض والاعتقال بحق من يثبت تورطه بالفساد وسرقة المال العام". 

وأضاف ان "الكثير من الملفات تنتظر حسم امرها في غرف التحقيق والأجهزة القضائية من اجل ضمان احقاق الحق ومحاسبة من يثبت تورطه بقضايا الفساد". 

وبين ان "هناك محاولات من قبل بعض الأطراف لتأجيل بعض الاحكام الصادرة بحق الفاسدين من خلال اتباع بعض الطرق الملتوية لتأخير تطبيق الاحكام"، مؤكدا ان "عشرات الملفات موجودة على طاولة القضاء ويجري العمل عليها خصوصا ان معظمها يتعلق بالفساد والسرقات والتلاعب بالأسعار". 

ولفت الى ان "بعض الفاسدين عملوا على تحصين انفسهم من خلال تكوين منظومة من الفاسدين الموالين لهم بهدف عدم الوصول اليهم وتحقيق مصالحهم".

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