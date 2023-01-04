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العراق وإيران يؤكدان ضرورة تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي


بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيراني لدى العراق محمد صادق آل كاظم، العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، ان الأخير "استقبل اليوم الأربعاء ٤ كانون الثاني ٢٠٢٣ في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق وبحث مع العلاقات التاريخية بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان، ان "خلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي البناء ليشمل مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين الجارين في التقدم والازدهار".

بدوره أشار السفير آل كاظم إلى "حرص الجمهورية الإسلامية على استمرار التعاون المشترك مع العراق ورغبتها في الارتقاء بواقع العلاقات الثنائية على الصعد كافة وبما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين"، وفقا البيان. 

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