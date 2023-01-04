وزارة الاتصالات تلزم شركات الانترنت بهذا الأمر

حددت وزير الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، عدد الشركات المجهزة لخدمة الانترنت، فيما ألزمتهم بعدم بيع السعات لأي شركة غير مرخصة.

جاء ذلك في كتاب وجهته الوزارة، إلى الشركات المجهزة لخدمة الانترنت في السوق، يقضي باعتماد عدد الشركات البالغة 13 شركة حصراً كمجهزين لخدمة (الوايرلس) الواصلة إلى منازل المواطنين.

وألزمت الياسري، وفق الكتاب "بعدم إعادة بيع سعات الانترنت لأي شركة غير مرخصة وغير متعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".