النائب علي البنداوي يكشف عن درجات وظيفية جديدة ضمن الموازنة لهذه الفئات

كشف النائب عن الإطار التنسيقي، علي البنداوي، اليوم الاربعاء، ان موازنة 2023 يوجد بها اكثر من 74 الف درجة وظيفية جديدة تشمل اصحاب الشهادات والمحاضرين.

وقال البنداوي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مجلس الوزراء ثبت بحدود 400 الف موظف، واذا تم اضافة العقود في الوزارات تصل الى 500 الف"، مشيرا الى ان "هناك درجات جديدة تصل الى 74 الفا وتشمل حملة الشهادات والمحاضرين".

واضاف ان "الوزارات التي كانت لهما الحصة الاكبر من التثبيت الاولى الكهرباء وصلت الى 200 الف وبعدها التربية"، موضحا ان "التعيينات منذ 4 سنوات متوقفة وكان هناك موظفون بصفة اجور يومية فقط وبعدها صدر قرار 315 يحولهم الى عقود".

وتابع البنداوي ان "كل الذين تم تثبيتهم في الوزارات هم موظفين في السابق والان تم تخصيص درجات وظيفية لهم"، مردفا:"القطاع الخاص مشلول بسبب سوء الادارة في الحكومات السابقة وهذا ما يسبب ضغطا كبيرا على الحكومة".