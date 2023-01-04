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رئيس الجمهورية وقاسم الأعرجي يؤكدان أهمية دعم عجلة التقدم الاقتصادي


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في قصر بغداد، أهمية دعم عجلة التقدم الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

وأضاف البيان انه "جرى التأكيد في اللقاء على الأوضاع الأمنية وأهمية تعزيز استقرارها لضمان سلامة المواطنين ولدعم عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الاستقرار الأمني يساهم بشكل فعال في تشجيع الاستثمارات الضرورية لتطوير الاقتصاد وتهيئة فرص العمل وتحقيق المكتسبات المشروعة للمواطنين في الرفاه والعيش الكريم".

وشدد رشيد، على "ضرورة العمل من أجل إبعاد المظاهر العسكرية من المدن ورفع الكتل الكونكريتية التي تؤثر على انسيابية حركة المواطنين وتسيء إلى المنظر العام".

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