"أجنبية الجنسية".. وكالة الاستخبارات تحذر من عصابات نصب واحتيال تستخدم الواتساب

أصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، تحذيراً للمواطنين من عصابات نصب واحتيال تستخدم تطبيق الواتساب، فيما أشارت الى وجود مجموعة من المختصين بعمليات النصب من الجنسية الأجنبية.

وذكرت الوكالة في بيان "تأكدت معلومات عن وجود مجموعة من المجرمين المختصين بعمليات النصب والاحتيال (من الجنسية الأجنبية) ارتكبوا العديد من الجرائم بحق مواطنين عراقيين من خلال أسلوب خادع وكاذب".

وأضافت، أن "الاتصال يكون بصورة عشوائية بالضحايا بواسطة تطبيق (الواتساب) او تطبيق اخر ويتحدثون مع الضحية وعند سؤالهم عن كيفية الحصول على الرقم يقولون بأنهم حصلوا على رقم هاتفه من أحد أقاربهم الذي كان يعمل في العراق سابقا وبعدها قصتهم الكاذبة ، اني فلاح من دولة (ص) عندي ارض زراعية وجدت فيها ذهب 100كغم وأريد ان ابيعها وان الله بعثني لك وهذا رزقك فكرت ان ابيعها في دولتك لأنها تباع لديكم اغلى من بلدي فكر بهذه التجارة واذا توافق على الموضوع ارسل لك صورة بتاريخ اليوم فيها صورة الذهب او (الجرات)التي يخزن فيها الذهب حتى تتأكد ويكون لك حصة الثلث عن كل كيلو عندما تبيعها ب‍العراق ".

وتابعت الوكالة: "وبعدها يستمر في اقناع الضحية بعد اتصالات مستمرة وارسال مقاطع فيديو او بث حي الا ان يتم سفر العراقي الى تلك الدولة لمشاهدة الذهب ومعرفة الحقيقية وهنا يزود بنموذج من الذهب الحقيقي من قبلهم ويعرضه للفحص ويتأكد منه فعندها يقتنع اكثر ويقولون له بالإمكان صهر الذهب الى سبائك لإدخاله للعراق او يطلب من الضحية تكليف أحد اقاربه او أصدقائه من المتواجدين بهذه الدولة للاتفاق معهم ان كان لا يستطيع السفر".

وأشار الوكالة الى، انه "وبعد كل هذه الطرق يتم سرقة المبالغ المالية او الحوالات، وان الذهب الذي يتم الاتفاق عليه مزيف ومن الممكن ان تتعرض الى أنواع جرائم أخرى ان وقعت ضحية لهم".

واتم البيان: "ترسل رسائل عبر تطبيق (الواتساب) بصورة عشوائية".