السوداني يصادق على فسخ العقد المبرم مع شركة "بزنز انتل"

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاربعاء، مصادقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel )الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي .

وذكرت السلطة في بيان انه "نتيجةً لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب وتأشير بعض الملاحظات السلبية من عدة جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي ،وعلى ضوء هذه المناشدات وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى المتابعة للاجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بموجب الامر الديواني ٢٢١١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦ بين سلطة الطيران المدني والشركة المذكوره أعلاه".

وأضاف البيان، أن "اللجنة أوصت بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها وخاصة بما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقا لأحكام قانون الشركات الأمنية رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ ".

وأشار الى ان " السلطة تحتفظ بحقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد ".